Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,60% στο άνοιγμα – Ήπια άνοδο καταγράφουν και οι ευρωπαϊκοί δείκτες

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο σημερινό άνοιγμα (1.9.25) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών, μετά την πτώση της περασμένης εβδομάδος.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.033,91 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,60%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,49 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,65%), της Εθνικής (+1,35%), της Πειραιώς (+1,21%) και της Eurobank (+1,15%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ(-0,69%), της Viohalco (-0,62%) και των ΕΛΠΕ (-0,35%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,48%.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 4,46%.

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 26 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ (+13,10%) και Intralot (+3,33%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-2,71%) και Καρέλιας (-2,30%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Γενική άνοδος με μικρή υποχώρηση στον IBEX 35

Οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν γενικά άνοδο, με εξαίρεση τον ισπανικό IBEX 35 που υποχώρησε ελαφρώς.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.19%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.48%

CAC 40 (Παρίσι): +0.28%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.72%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.21%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.30%