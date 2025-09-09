Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος για τον Γενικό Δείκτη – Διακυμάνσεις στην Ευρώπη

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (9.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.025,86 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,40%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,99 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+1,26%), Arean Airlines (+0,87%), των ΕΛΠΕ (+0,87%) και της Metlen (+0,86%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-0,93%), της Aktor (-0,77%) και της Coca Cola HBC (-0,65%).

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 24 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+10,91%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+3,38%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Παϊρης (-6,05%) και Αφοί Κορδέλλου (-4,84%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς το κλίμα ευφορίας από μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών συγχώνευσης στην περιοχή αντιστάθμισε εν μέρει την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία μετά την πτώση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, που δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,15% στις 552,87 μονάδες, με τις μετοχές των εταιριών πρώτων υλών να καταγράφουν κέρδη 1,3%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κερδίζει 0,17% ενώ ο γερμανικός DAX χάνει 0,20%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης άνοδο 0,72% ενώ ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,11%.

Ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,39%, ενώ τα γαλλικά ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας ήταν αμετάβλητα καθώς οι αγορές αναμένουν την επιλογή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για το πρόσωπο που θα γίνει ο πέμπτος πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Οι αντιδράσεις των αγορών στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία ήταν περιορισμένες, καθώς η πτώση του Μπαϊρού ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη.

Η μετοχή της Anglo American κατέγραψε άλμα κατά 5,8% μετά την ανακοίνωση της μεταλλευτικής εταιρίας ότι συμφώνησε να συγχωνευθεί με την καναδική Teck Resources σε μια συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων.