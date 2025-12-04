Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,24% – Με θετικό πρόσημο άνοιξαν οι ευρωπαϊκές αγορές

Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (4.12.2025) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 8,85 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,30%), της Alpha Bank (+1,02%), της Εθνικής (+0,86%) και της Lamda development (+0,86%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.091,55 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,24%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,24%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,22%), της Κύπρου (-0,50%) και της Τιτάν (-0,33%).

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 27 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Minerva (+4,24%) και ΥΚΝΟΤ(+3,60%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Νάκας (-6,90%) και Frigoglass (-3,29%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Με θετικό πρόσημο άνοιξαν οι ευρωπαϊκές αγορές

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ύστερα από δύο υποτονικές συνεδριάσεις, χάρη στις μετοχές βιομηχανικών ομίλων και τραπεζών.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.05%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.56%

CAC 40 (Παρίσι): +0.20%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.23%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.18%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.14%