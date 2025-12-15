Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με ήπια άνοδο 0,07% – Κέρδη και στις ευρωαγορές

Οριακές διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (15.15.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 8,67 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+1,90%), Optima Bank (+1,65%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,42%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.105,58 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,24%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,19%), της Εθνικής (-0,63%) και της Πειραιώς (-0,61%).

Ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 34 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ελλάκτωρ (+5,81%) και Lavipharm (+4,02%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Q&R (-2,58%) και Αττικές Εκδόσεις (-2,17%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Κέρδη και στις ευρωαγορές

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.61%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.32%

CAC 40 (Παρίσι): +0.78%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.96%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.90%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.59%