Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με οριακή πτώση 0,02% – Θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Οριακές μεταβολές καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (11.9.25) Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.031,33 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,75 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,30%), της Viohalco (+1,41%) και της Elvalhalcor (+0,93%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,25%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-0,90%) και της Σαράντης (-0,86%).

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 20 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Κέκροψ (+4,57%) και Unibios (+2,97%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (-6,64%) και ΣΙΔΜΑ (-2,13%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0,49%

DAX (Φρανκφούρτη): +0,06%

CAC 40 (Παρίσι): +0,72%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0,64%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0,40%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0,32%