Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,04% – Υποτονικό κλίμα στις ευρωαγορές

Μικρές διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (8.12.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 15,15 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,39%), της Elvalhalcor (+1,19%) και της Εθνικής (+0,81%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,04%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,37%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-1,31%), της Optima Bank (-1,01%), της ΕΥΔΑΠ (-0,68%) και της Coca Cola HBC (-0,66%).

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 25 πτωτικά και 25 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+3,96%) και Γενική Εμπορίου (+2,97%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-5,51%) και Ίλυδα (-2,00%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Υποτονικό κλίμα στις ευρωαγορές

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις απώλειες στον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων να αντισταθμίζουν τα κέρδη των μετοχών βιομηχανικών ομίλων και ιατροφαρμακευτικών εταιριών.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.03%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.03%

CAC 40 (Παρίσι): -0.39%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.18%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.21%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.12%