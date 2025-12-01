Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,06% – Ήπια πτώση στις ευρωαγορές

Οριακά χαμηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (1.12.2025) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,55 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+0,82%), της Πειραιώς (+0,62%), της Lamda Development (+0,57%) και του ΟΛΠ (+0,55%).
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.081,83 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,12%.
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,34%), της Aktor (-0,86%) και της Optima Bank (-0,65%).
Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 36 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νάκας (+8,15%) και Minerva (+3,89%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-4,67%) και ΟΛΘ (-2,59%).
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Ήπια πτώση στις ευρωαγορές
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σήμερα με ήπια πτώση, δείχνοντας αυξημένη επιφυλακτικότητα μετά τα κέρδη του Νοεμβρίου.
Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:
FTSE 100 (Λονδίνο): -0.09%
DAX (Φρανκφούρτη): -0.63%
CAC 40 (Παρίσι): -0.25%
FTSE MIB (Μιλάνο): -0.65%
IBEX 35 (Μαδρίτη): 0.01%
Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.20%