Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,14% – Μεικτή εικόνα στις ευρωαγορές

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (27.11.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,57 εκατ. ευρώ. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.103,98 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,14%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,08%), του ΟΛΠ (+0,63%), της Elvalhalcor (+0,62%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,57%).

Η αγορά έχει συμπληρώσει έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 4,69%

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,85%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,49%), της Εθνικής (-1,25%), της Aegean Airlines (-1,11%) και της Eurobank (-0,74%).

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 21 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Intralot (+5,54%) και Unibios (+3,14%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Centric Συμμετοχών (-2,37%) και Εβροφάρμα (-2,27%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μεικτή εικόνα στις ευρωαγορές

Μεικτή εικόνα στις ευρωαγορές εν μέσω ασθενούς ανοδικής κίνησης στο σημερινό άνοιγμα.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.14%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.22%

CAC 40 (Παρίσι): -0.08%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.20%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.01%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.07%