Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,29% – Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωπαϊκοί δείκτες

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (22.9.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.024,61 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,29%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 11,58 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+0,84%), της Metlen (+0,50%) και της Εθνικής (+0,26%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,34%. Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-3,12%), της Elvalhalcor (-1,71%), της Motor Oil (-1,38%) και της Aegean Airlines (-1,11%).

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+10,14%) και ΕΛΒΕ (+2,80%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-4,46%) και Πλαστικά Κρήτης (-3,75%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Αρνητικό το κλίμα στην Ευρώπη

Αρνητικό το κλίμα στις ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με εξαίρεση τον FTSE 100 που καταγράφει οριακή άνοδο. Οι απώλειες των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών αντισταθμίζουν την άνοδο του κλάδου τεχνολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικότερα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.11%

DAX (Φρανκφούρτη): -0.41%

CAC 40 (Παρίσι): -0.11%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.14%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.59%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.01%