Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,33% – Απώλειες και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,45 εκατ. ευρώ
Financial securities market data trend chart
iStock

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 9,45 εκατ. ευρώ. O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.056,27 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,33%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+0,61%), της Elvalhalcor (+0,34%) και του ΟΤΕ (+0,24%).

Η αγορά υποχωρεί μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 2,17%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,06%), της Alpha Bank (-0,88%) και της Σαράντης (-0,76%).

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 37 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ακρίτας (+3,77%) και Παϊρης (+3,18%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Προοδευτική (-1,89%) και Αττικές Εκδόσεις (-1,70%)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωπαϊκοί δείκτες

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών.

Αναλυτικότερα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.30%

DAX (Φρανκφούρτη): -0.01%

CAC 40 (Παρίσι): -0.17%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.26%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.28%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.31%

Αγορές
