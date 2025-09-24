Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,33% – Απώλειες και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 9,45 εκατ. ευρώ. O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.056,27 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,33%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+0,61%), της Elvalhalcor (+0,34%) και του ΟΤΕ (+0,24%).

Η αγορά υποχωρεί μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 2,17%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,06%), της Alpha Bank (-0,88%) και της Σαράντης (-0,76%).

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 37 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ακρίτας (+3,77%) και Παϊρης (+3,18%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Προοδευτική (-1,89%) και Αττικές Εκδόσεις (-1,70%)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωπαϊκοί δείκτες

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών.

Αναλυτικότερα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.30%

DAX (Φρανκφούρτη): -0.01%

CAC 40 (Παρίσι): -0.17%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.26%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.28%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.31%