Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,42% – Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.087,12 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,42%.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 14,57 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,07%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+3,85%), της Jumbo (+1,35%), της Optima (+0,62%) και του ΟΠΑΠ (+0,62%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,28%), της Alpha Bank (-1,04%), της Κύπρου (-0,80%), της Eurobank (-0,73%) και της Εθνικής (-0,70%).

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 51 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+18,23%) και Κέκροψ (+10,45%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: MIG (-2,98%) και Έλαστρον (-2,67%).

Ευρωπαϊκές αγορές – Άνοιγμα με αρνητικές τάσεις

Το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών σήμερα ήταν αρνητικό με τους κύριους ευρωπαϊκούς δείκτες να σημειώνουν πτώση κατά την έναρξη των συναλλαγών

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0,19%

DAX (Φρανκφούρτη): -0,51%

CAC 40 (Παρίσι): -0,28%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0,32%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0,15%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0,16%