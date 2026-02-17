Χρηματιστήριο Αθηνών: Διακυμάνσεις για τον Γενικό Δείκτη – Μεικτά τα πρόσημα και στην Ευρώπη

Περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (17.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω συγκρατημένης ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης υποχώρησε κατά 3,23%. O Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.280,32 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.288,88 μονάδες (+0,43%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 32,28 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,88%), της Optima Bank (+1,83%) και της Κύπρου (+1,07%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,29%), της Aegean (-1,10%) και της Aktor (-1,09%).

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 42 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,43%) και Ίλυδα (+3,84%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Εβροφάρμα (-3,14%) και Δρομέας (-2,25%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Συγκρατημένες ανοδικές τάσεις καταγράφονται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών αγορών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκηνή με την ανακοίνωση νέων τριμηνιαίων εταιρικών αποτελεσμάτων καθώς και τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει κέρδη 0,05%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,37%. Ο γερμανικός DAX χάνει 0,16% ενώ ο γαλλικός CAC κινείται υψηλότερα κατά 0,06%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει κατά 0,51% ενώ ο ισπανικός IBEX 35 αυξάνεται κατά 0,03%.