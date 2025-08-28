Χρηματιστήριο Αθηνών: Διευρύνονται οι απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, στο -2,04% – Γύρισαν σε αρνητικά πρόσημα και οι ευρωαγορές

Οριακή πτώση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (28.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει κινηθεί πτωτικά στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 2,19%. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, δέχεται παραπάνω πιέσεις και πλέον διαμορφώνεται στις 2.027,58 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,04%, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 72,05 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης μικρή άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή του ΟΛΠ (+0,11%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,79%), της Πειραιώς (-3,57%), της Motor Oil (-3,54%) Viohalco (-2,73%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.585.141 και 1.877.191 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 9,82 εκατ. ευρώ και η Alpha bank με 9,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 16 μετοχές, 98 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Mermeren (+3,93%) και Mevaco (+3,23%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-6,06%) και Τρία Άλφα(κ) (-5,75%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδική αντίδραση επιχειρούν σήμερα οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές κάνουν focus στα τριμηνιαία αποτελέσματα του αμερικανικού γίγαντα των τσιπ AI, Nvidia.

Παρά το θετικά πρόσημα στο άνοιγμα των συνεδριάσεων τους, οι ευρωαγορές αυτή την ώρα σημειώνουν απώλειες. Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,23%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει πτώση 0,48%. Ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,10% ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,20%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται υψηλότερα κατά 0,15% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,13%.