Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με άνοδο 1,02% στον γενικό δείκτη μετοχών

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.056,39 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,02%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 208,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.437.543 μετοχές.

Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι διεθνείς αγορές, μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων από την Nvidia, τα οποία περιόρισαν τις ανησυχίες των επενδυτών για μία τεχνολογική «φούσκα» στις αγορές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,41%), του ΟΤΕ (+2,34%), της Πειραιώς (+1,86%), της Εθνικής (+1,56%) και της Metlen (+1,52%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,63%), της Optima Bank (-1,39%) και της Coca Cola HBC (-0,98%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Intralot διακινώντας 5.744.807 και 3.719.763 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 21,15 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 20,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 77 μετοχές, 31 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+8,38%) και Μουζάκης (κ) (+7,96%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-5,41%) και Ιατρικό (-4,89%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,2900 +0,43%

ΚΥΠΡΟΥ:8,0800 αμετάβλητη

METLEN:42,8400 +1,52%

OPTIMA:7,7900 -1,39%

ΤΙΤΑΝ: 43,6000 +0,81%

ALPHA BANK: 3,6050 +2,41%

AEGEAN AIRLINES: 13,5800 +0,89%

VIOHALCO: 10,0800 +1,00%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,2400 +0,83%

ΔΑΑ:9,9800 -0,20%

ΔΕΗ: 17,0900 +0,77%

COCA COLA HBC:40,6000 -0,98%

ΕΛΠΕ: 8,3500 +0,91%

ELVALHALCOR: 3,1650 +0,48%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0000 +1,56%

ΕΥΔΑΠ: 7,0000 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,3990 +1,46%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0600 +0,14%

MOTOR OIL: 28,7000 +0,35%

JUMBO: 27,5000 +0,51%

ΟΛΠ:38,5500 -3,63%

ΟΠΑΠ: 17,2000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 17,0900 +2,34%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0100 +1,86%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2800 +0,49%