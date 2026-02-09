Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η 1η συνεδρίαση της εβδομάδας – Κέρδη και στην Ευρώπη

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.370,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,36%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 67,45 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,23%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,65%), της Viohalco (+2,52%), της Eurobank (+1,31%), της Τιτάν (+1,28%) και της Optima Bank (+1,24%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,25%), της Alpha Bank (-0,88%), του ΟΛΠ (-0,64%) και της Κύπρου (-0,61%).

Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 20 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δρομέας (+5,41%) και CPI (+4,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ίλυδα (-3,00%) και Νάκας (-2,78%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ανοδικές κινήσεις κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με την σαρωτική νίκη της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι στις εκλογές της Ιαπωνίας, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια ακόμη εβδομάδα γεμάτη ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,29%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,27%. Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,56% και ο γαλλικός CAC 0,13%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 1,03% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,79%.

Η μετοχή της Novo Nordisk σημειώνει άνοδο 9%, αφότου η Hims & Hers ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει από την αγορά το δικό της χάπι αδυνατίσματος, που αποτελεί μία φθηνότερη εκδοχή του χαπιού Wegovy.