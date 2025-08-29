Χρηματιστήριο Αθηνών: Ιστορικό δεκάμηνο ράλι με κέρδη 46,22%

Με σημαντικές απώλειες 3,91% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, καθώς οι αναταράξεις που προκάλεσαν στις αγορές οι εξελίξεις στη Γαλλία έδωσαν την αφορμή για ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών.

Παρά την σημαντική τετραήμερη (26-29.8.2025) πτώση (4,46%), ο Αύγουστος έκλεισε με άνοδο 1,36% με την αγορά να συμπληρώνει τον 10ο διαδοχικό μήνα κερδών, πετυχαίνοντας το μακροβιότερο ανοδικό σερί στην ιστορία της.

Στη διάρκεια των δέκα τελευταίων μηνών ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 46,22%, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 87,71%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 36,325 δισ. ευρώ.

Η βραχυπρόθεσμη πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς θα εξαρτηθεί από την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς πλησιάζουμε την 8η Σεπτεμβρίου όταν η γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα (29.8.2025) την εβδομάδα στις 2.021,69 μονάδες, έναντι 2.103,93 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3.91%. Από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 37,56%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 4,14% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 42,19%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,27%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 27,39%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 6,61%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 39,68%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.458,707 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 291,741 εκατ. ευρώ, από 209,631 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 5,05 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 142,824 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι αυξημένη κατά 36,33 δισ. ευρώ.