Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη – Διακυμάνσεις στην Ευρώπη

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (13.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της χθεσινής «βουτιάς» των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.322,91 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,38%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.315,48 μονάδες (-1,69%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 26,28 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+1,28%), του ΟΛΠ (+0,65%), της Coca Cola (+0,56%) και του ΔΑΑ (+0,44%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-3,29%), της Elvalhalcor (-2,63%), της Eurobank (-2,58%), της ΔΕΗ (-2,46%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,41%).

Ανοδικά κινούνται 16 μετοχές, 69 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+1,58%) και Παϊρης (+1,06%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,33%) και Ίλυδα (-4,65%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μεικτά πρόσημα κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, ακολουθώντας την παγκόσμια διάθεση, καθώς οι αβεβαιότητες σχετικά με τις διαταραχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν και μια μεγάλη δέσμη εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή πτώση 0,03%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,15%. Ο γερμανικός DAX χάνει 0,13% και ο γαλλικός CAC 0,28%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει κατά 0,51% ενώ ο ισπανικός IBEX 35 αυξάνεται κατά 0,03%.