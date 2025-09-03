Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άλμα 1,51%, πάνω από τις 2.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Στα 169,45 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Το Χρηματιστήριο Αθηνών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (3.9.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος της συνεδρίαση της Τρίτης (2.9.2025) με την αγορά να απομακρύνεται από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Εθνικής, της Eurobank, της Alpha Bank και της ΔΕΗ. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.032,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,51%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.993,66 μονάδες (-0,41%) και υψηλότερη τιμή στις 2.034,38 μονάδες (+1,62%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 169,45 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.032.817 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,42%.

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι της Εθνικής (+3,31%), της Eurobank (+2,56%), Alpha Bank (+2,45%), της ΔΕΗ (+2,32%), του ΟΛΠ (+2,16%) και της Τιτάν (+2,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.120.548 και 5.528.051 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 32,63 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,98 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 35 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+6,09%) και Κυριακούλης (+5,39%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-7,04%) και ΕΛΒΕ (-4,63%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,7600 +1,17%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5800 +0,53%

METLEN: 53,5000 +0,38%

OPTIMA: 7,6400 +0,39%

ΤΙΤΑΝ: 37,0500 +2,07%

ALPHA BANK: 3,4700 +2,45%

AEGEAN AIRLINES: 13,9200 +1,75%

VIOHALCO: 6,4800 +1,57%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,2000 +1,00%

ΔΑΑ: 10,4000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 14,1400 +2,32%

COCA COLA HBC: 42,8000 +0,47%

ΕΛΠΕ: 8,2400 +0,24%

ELVALHALCOR: 2,5800 +0,39%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,4700 +3,31%

ΕΥΔΑΠ: 7,1500 +1,27%

EUROBANK: 3,2410 +2,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 +0,85%

MOTOR OIL: 24,9400 +0,81%

JUMBO: 29,9200 +1,08%

ΟΛΠ: 44,9500 +2,16%

ΟΠΑΠ: 19,2200 +0,68%

ΟΤΕ: 16,0600 +1,39%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7680 +1,74%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5000 +0,55%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Τι σηματοδοτούν οι ψηφιακές μεταβολές ΚΑΔ και διακοπές υπηρεσιών
Η αυτόματη διαδικασία μεταβολής Κ.Α.Δ. σηματοδοτεί μια νέα εποχή για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς προσφέρει τεράστια ευελιξία σε μείζονα ζητήματα όπως είναι η αλλαγή ή η επέκταση των δραστηριοτήτων
Τι σηματοδοτούν οι ψηφιακές μεταβολές ΚΑΔ και διακοπές υπηρεσιών
Πιέσεις στην παγκόσμια φούσκα του χρέους: Ρεκόρ στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ευρώπη – Στο κατώφλι των 50 δισ. ευρώ σε μία μόνο ημέρα
Υπάρχουν 28 εκδότες που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 49,6 δισεκατομμύρια ευρώ (57,7 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν το Bloomberg
Πιέσεις στην παγκόσμια φούσκα του χρέους: Ρεκόρ στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ευρώπη – Στο κατώφλι των 50 δισ. ευρώ σε μία μόνο ημέρα
Παγκόσμια ανησυχία για το ξεπούλημα των κρατικών ομόλογων - Με το βλέμμα στα στοιχεία της απασχόλησης των ΗΠΑ
Η αγορά ομολόγων αντιμετωπίζει μια σημαντική εβδομάδα οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για την απασχόληση του Αυγούστου την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025
Wall Street
Με πτώση άνοιξαν οι αμερικανικές αγορές – Άνοδο καταγράφουν οι αποδόσεις των ομολόγων
Στις αμερικανικές αγορές, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,9% στις 10:01 π.μ. στη Νέα Υόρκη, με όλες τις 11 ομάδες του κλάδου να διαπραγματεύονται χαμηλότερα, με επικεφαλής τις εταιρείες τεχνολογίας
Stock market and exchange, chart and numbers
Newsit logo
Newsit logo