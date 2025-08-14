Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,12%, στα 207,282 εκατ. ευρώ

Με μικρή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη σημερινή (14.8.2025) συνεδρίαση, σε νέα υψηλά 15 ετών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Optima Bank, της Aktor, του ΟΛΠ και της Κύπρου.

Η αγορά συμπλήρωσε εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,48%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.126,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,12%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.135,29 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη τιμή στις 2.120,37 μονάδες (-0,16%). Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, κατέγραψε άνοδο 2,71%, από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται κατά 6,60%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 44,67%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 207,282 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.046.253 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+5,33%), της Aktor (+3,62%), του ΟΛΠ (+2,28%) και της Κύπρου (+2,16%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,92%), της Metlen (-1,70%), του ΟΠΑΠ (-1,44%) και του ΟΤΕ (-1,30%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.942.485 και 6.130.970 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 31,31 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 21,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 51 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές. Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+6,72%) και Λανακάμ(κ) (+6,71%). Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας (-11,16%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-4,35%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,1500 +3,62%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5800 +2,16%

OPTIMA: 8,1000 +5,33%

ΤΙΤΑΝ: 39,2500 -0,88%

ALPHA BANK: 3,5730 +0,20%

AEGEAN AIRLINES: 14,5000 +1,26%

VIOHALCO: 6,6400 -1,92%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0000 +0,26%

ΔΑΑ: 10,7500 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 14,7500 +1,03%

COCA COLA HBC: 44,8000 +0,04%

ΕΛΠΕ: 8,5200 -0,53%

ELVALHALCOR: 2,6550 -0,93%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,3800 +1,06%

ΕΥΔΑΠ: 7,3500 -0,68%

EUROBANK: 3,5190 +1,18%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7100 -0,59%

MOTOR OIL: 27,0200 +0,37%

JUMBO: 32,2600 +0,06%

METLEN: 55,0500 -1,70%

ΟΛΠ: 47,1000 +2,28%

ΟΠΑΠ: 19,8100 -1,44%

ΟΤΕ: 15,9900 -1,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2300 -0,63%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9200 +0,43%