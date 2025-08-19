Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,17%, στα 228,06 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, κάτω όμως από τις 2.100 μονάδες, ανέκαμψε σήμερα (19.8.2025) το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τη χθεσινή διορθωτική υποχώρηση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aktor, των ΕΛΠΕ, της Viohalco και του ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.095,94 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.105,44 μονάδες (+0,63%) και κατώτερη τιμή στις 2.089,61 (-0,13%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 228,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.719.878 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+2,73%), των ΕΛΠΕ (+2,21%), της Viohalco (+1,85%), του ΟΤΕ (+1,56%), της Metlen (+1,20%) και της Πειραιώς (+1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,51%), της Optima Bank (-2,30%), του ΔΑΑ (-1,12%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.014.330 και 11.604.094 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 45,09 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 39,90 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 39 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ (+25,00%) και Ξυλεμπορία(κ) (+14,79%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-5,45%) και Ξυλεμπορία(π) (-3,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,5300 +2,73%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5400 +0,53%

OPTIMA: 8,0800 -2,30%

ΤΙΤΑΝ: 37,9000 +0,80%

ALPHA BANK: 3,4600 +0,03%

AEGEAN AIRLINES: 14,4000 -0,69%

VIOHALCO: 6,6000 +1,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,3600 -0,89%

ΔΑΑ: 10,6300 -1,12%

ΔΕΗ: 14,5100 -0,34%

COCA COLA HBC: 45,2600 +0,53%

ΕΛΠΕ: 8,5450 +2,21%

ELVALHALCOR: 2,6500 +0,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9150 -0,65%

ΕΥΔΑΠ: 7,1600 -1,10%

EUROBANK: 3,4370 +0,70%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7500 +0,90%

MOTOR OIL: 26,4600 +0,23%

JUMBO: 31,1000 -2,51%

METLEN: 54,6500 +1,20%

ΟΛΠ: 45,8500 -0,86%

ΟΠΑΠ: 19,4200 -0,82%

ΟΤΕ: 16,3100 +1,56%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1920 +1,01%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8000 +0,15%