Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,41% – Στα 224,38 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (2.12.25) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κλείνει πάνω από τις 2.100 μονάδες ενώ αυξημένος παρουσιάστηκε ο τζίρος.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 224,38 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.515.091 μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.107,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,41%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.114,27 μονάδες (+0,71%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+5,66%), της Elvalhalcor (+2,72%), της ΔΕΗ (+2,48%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,70%) και της Eurobank (+1,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-1,72%), της Motor Oil (-1,01%) και της Coca Cola HBC (-0,92%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 10.385.060 και 7.025.029 μονάδες, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 40,78 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 37,02 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 38 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Viohalco (+5,66%) και Crediabank (+4,41%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-4,896%) και Μουζάκης (-3,51%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,2200 -0,32%

ΚΥΠΡΟΥ:7,9800 -1,72%

METLEN:43,7800 -0,32%

OPTIMA:7,7300 -0,13%

ΤΙΤΑΝ: 45,3000 +0,225

ALPHA BANK: 3,4710 -0,37%

AEGEAN AIRLINES: 14,1000 +0,71%

VIOHALCO: 10,4600 +5,66%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,0600 +1,70%

ΔΑΑ: 109,1400 -0,69%

ΔΕΗ: 17,7700 +2,48%

COCA COLA HBC:43,0000 -0,92%

ΕΛΠΕ: 8,3850 +1,21%

ELVALHALCOR: 3,4000 +2,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,6900 +0,66%

ΕΥΔΑΠ: 7,4500 +0,54%

EUROBANK: 3,5850 +1,30%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0400 +1,00%

MOTOR OIL: 29,4400 -1,01%

JUMBO: 27,4000 αμετάβλητη

ΟΛΠ:40,6000 +0,62%

ΟΠΑΠ: 18,0200 +0,90%

ΟΤΕ: 17,5000 +1,10%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1600 +0,14%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,4800 +1,30%