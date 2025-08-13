Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,67% – Όγδοη ανοδική συνεδρίαση

Σε ανοδική τροχιά, για όγδοη συνεδρίαση, κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών, παρά τις αρχικές ήπιες ρευστοποιήσεις.

Η αγορά συμπλήρωσε οκτώ ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,35%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα (13.8.2025) στις 2.123,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.103,42 μονάδες (-0,30%) και υψηλότερη τιμή στις 2.125,22 μονάδες (+0,74%).

Από τις αρχές του 2025 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 44,50%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 204,211 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.219.810 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,64%), Elvalhalcor (+3,08%), της Τιτάν (+2,99%), των ΕΛΠΕ (+2,57%), της Aktor (+2,22%) και της Motor Oil (+1,97%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,71%), της Metlen (-0,71%), της Coca Cola HBC (-0,44%) και της Σαράντης (-0,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.044.249 και 6.792.237 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,73 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 24,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 88 μετοχές, 22 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές. Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Έλτον (+20,83%) και Ακρίτας (+17,84%). Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (-6,25%) και Αττικές Εκδόσεις (-5,30%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,9000 +2,22%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,4200 +0,27%

OPTIMA: 7,6900 +0,65%

ΤΙΤΑΝ: 39,6000 +2,99%

ALPHA BANK: 3,5660 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 14,3200 αμετάβλητη

VIOHALCO: 6,7700 +4,64%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,9400 +1,87%

ΔΑΑ: 10,7500 +0,28%

ΔΕΗ: 14,6000 +0,14%

COCA COLA HBC: 44,7800 -0,44%

ΕΛΠΕ: 8,5650 +2,57%

ELVALHALCOR: 2,6800 +3,08%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,2400 +1,30%

ΕΥΔΑΠ: 7,4000 +1,93%

EUROBANK: 3,4780 +1,02%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7500 +0,30%

MOTOR OIL: 26,9200 +1,97%

JUMBO: 32,2400 +1,83%

METLEN: 56,0000 -0,71%

ΟΛΠ: 46,0500 -1,71%

ΟΠΑΠ: 20,1000 +0,40%

ΟΤΕ: 16,2000 +0,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2760 +0,75%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8600 -0,43%