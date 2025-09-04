Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με οριακή άνοδο 0,02%, στα 340,59 εκατ. ευρώ ο τζίρος

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.032,51 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%
Χρηματιστηριακοί δείκτες
iStock

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασαν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα και συχνές εναλλαγές προσήμου.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 340,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 159,7 εκατ. ευρώ αφορούν την πώληση του 5,1% των μετοχών της Κύπρου που κατείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης (EBRD), στη τιμή των 7,20 ευρώ ανά μετοχή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.032,51 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.039,94 μονάδες (+0,38%) και κατώτερη τιμή στις 2.021,20 μονάδες (-0,54%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,24%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,67%), της Πειραιώς (+1,21%), της Σαράντης (+1,10%) και της Coca Coola HBC (+0,84%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,84%), της Viohalco (-1,39%), της ΔΕΗ (-1,34%), της Aegean Airlines (-1,29%) και της Εθνικής (-1,28%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Κύπρου και η Eurobank διακινώντας 26.865.066 και 6.805.436 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Κύπρου με 194,48 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 22,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 63 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,34%) και Q&R (+5,92%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-4,37%) και Προοδευτική (-3,39%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,7800 +0,26%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5200 -0,79%

METLEN: 53,6000 +0,19%

OPTIMA: 7,6500 +0,13%

ΤΙΤΑΝ: 36,9000 -0,40%

ALPHA BANK: 3,4820 +0,35%

AEGEAN AIRLINES: 13,7400 -1,29%

VIOHALCO: 6,3900 -1,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,1400 -0,27%

ΔΑΑ: 10,4800 +0,77%

ΔΕΗ: 13,9500 -1,34%

COCA COLA HBC: 43,1600 +0,84%

ΕΛΠΕ: 8,1500 -1,09%

ELVALHALCOR: 2,5650 -0,58%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,3100 -1,28%

ΕΥΔΑΠ: 7,1500 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,2400 -0,03%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 -0,98%

MOTOR OIL: 24,4800 -1,84%

JUMBO: 30,4200 +1,67%

ΟΛΠ: 44,6000 -0,78%

ΟΠΑΠ: 19,2400 +0,10%

ΟΤΕ: 16,1800 +0,75%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8500 +1,21%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,6600 +1,10%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Αυξάνονται τα αρνητικά στοιχήματα για τα αμερικανικά ομόλογα εν αναμονή της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ
Η απαισιόδοξη διάθεση καταγράφηκε στην τελευταία έρευνα πελατών της JPMorgan Treasury, δείχνοντας μια από τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες μετατοπίσεις προς την αρνητική τοποθέτηση που παρατηρήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια
Αυξάνονται τα αρνητικά στοιχήματα για τα αμερικανικά ομόλογα εν αναμονή της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ
Τι σηματοδοτούν οι ψηφιακές μεταβολές ΚΑΔ και διακοπές υπηρεσιών
Η αυτόματη διαδικασία μεταβολής Κ.Α.Δ. σηματοδοτεί μια νέα εποχή για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς προσφέρει τεράστια ευελιξία σε μείζονα ζητήματα όπως είναι η αλλαγή ή η επέκταση των δραστηριοτήτων
Τι σηματοδοτούν οι ψηφιακές μεταβολές ΚΑΔ και διακοπές υπηρεσιών
Πιέσεις στην παγκόσμια φούσκα του χρέους: Ρεκόρ στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ευρώπη – Στο κατώφλι των 50 δισ. ευρώ σε μία μόνο ημέρα
Υπάρχουν 28 εκδότες που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 49,6 δισεκατομμύρια ευρώ (57,7 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν το Bloomberg
Euro banknotes with stock market chart graph for currency exchange and global trade forex concept
Παγκόσμια ανησυχία για το ξεπούλημα των κρατικών ομόλογων - Με το βλέμμα στα στοιχεία της απασχόλησης των ΗΠΑ
Η αγορά ομολόγων αντιμετωπίζει μια σημαντική εβδομάδα οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για την απασχόληση του Αυγούστου την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025
The New York Stock Exchange on the Wall street in New York, NY. It is the largest stock exchange in the world by market capitalization
Newsit logo
Newsit logo