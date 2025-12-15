Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με οριακή άνοδο για τον Γενικό Δείκτη

Σε ελαφρώς υψηλότερα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή (15.12.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κινούμενη σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης πέριξ των 2.100 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank, της Coca Cola HBC και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.107,43 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.108,49 μονάδες (+0,20%) και κατώτερη τιμή στις 2.095,91 μονάδες (-0,39%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.480.791 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+4,60%), της Τιτάν (+1,85%) και της Coca Cola HBC (+1,04%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,16%), της Εθνικής (-1,85%) και της Motor Oil (-1,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.567.853 και 8.042.315 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 30,64 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+5,25%) και Eurobank (+4,60%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-4,35%) και CPI (-3,82%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,3700 -0,85%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9400 -0,50%

METLEN: 41,9800 -0,33%

OPTIMA: 7,8900 +0,25%

ΤΙΤΑΝ: 46,7500 +1,85%

ALPHA BANK: 3,4400 +0,03%

AEGEAN AIRLINES: 14,1000 +0,43%

VIOHALCO: 11,7600 -0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,2000 +0,24%

ΔΑΑ: 10,3900 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 17,9000 +0,56%

COCA COLA HBC: 42,6000 +1,04%

ΕΛΠΕ: 8,4200 -0,12%

ELVALHALCOR: 3,8000 +0,13%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,2900 -1,85%

ΕΥΔΑΠ: 7,7700 +0,26%

EUROBANK: 3,6400 +4,60%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 -0,56%

MOTOR OIL: 30,5000 -1,55%

JUMBO: 27,4600 +0,07%

ΟΛΠ: 40,7000 -0,73%

ΟΠΑΠ: 18,5900 +0,49%

ΟΤΕ: 17,0600 -0,70%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0640 -2,16%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2600 αμετάβλητη