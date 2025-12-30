Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 0,13% – Στα 150 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε υποτονικό κλίμα κινήθηκαν οι μετοχές στο σημερινό (30.12.25) κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την αγορά να κλείνει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε ήπια ανοδικά.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 151,52 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.627.391 μετοχές. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.120,82 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,13%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.131,55 μονάδες (+0,38%) και χαμηλότερη τιμή στις 2.120,69 μονάδες (-0,13%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Titan (+1,72%), της Aegean Airlines (+1,55%) και του ΟΠΑΠ (+1,08%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,33%), της Jumbo (-2,24%), της Metlen (-1,50%) και των ΕΛΠΕ (-1,24%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 4.037.397 και 3.718.030 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 27,68 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 17,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 50 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+6,31%) και Trek Development (+5,92%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-6,19%) και Trade Estates (-3,47%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,6000 +0,42%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 +0,50%

METLEN: 43,4600 -1,50%

OPTIMA: 7,5800 -0,39%

ΤΙΤΑΝ: 53,2000 +1,72%

ALPHA BANK: 3,5860 -0,39%

AEGEAN AIRLINES: 14,4400 +1,55%

VIOHALCO: 11,7400 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,4000 +0,55%

ΔΑΑ: 10,7300 -0,46%

ΔΕΗ: 18,0700 +0,44%

COCA COLA HBC: 44,0800 +0,64%

ΕΛΠΕ: 8,3650 -1,24%

ELVALHALCOR: 3,7700 -2,33%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,1700 -0,34%

ΕΥΔΑΠ: 7,7900 +0,13%

EUROBANK: 3,4950 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,69%

MOTOR OIL: 30,7800 -0,39%

JUMBO: 27,9000 -2,24%

ΟΛΠ: 40,7000 -0,12%

ΟΠΑΠ: 18,7800 +1,08%

ΟΤΕ: 16,9500 +0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8480 -0,32%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4400 -0,59%