Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 0,14%, στα 232,88 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν σήμερα (9.9.25) οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα αρχικά τους κέρδη.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 232,88 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.228.833 μετοχές. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.014,65 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14%. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Optima Bank, της Jumbo και της Elvalhalcor.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.029,81 μονάδες (+0,61%) και χαμηλότερη τιμή στις 2.011,06 μονάδες (-0,32%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,15%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+3,09%), της Elvalhalcor (+2,51%), της Jumbo (+1,91%) και της Aegean Airlines (+1,01%)

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,50%), της Metlen (-1,15%), της Motor Oil (-1,14%) και της Σαράντης (-1,11%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.723.026 και 7.286.455 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 47,94 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 36,79 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 49 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+14,18%) και Κέκροψ (+13,40%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Quest (-2,32%) και Ιατρικό Αθηνών (-1,93%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,7800 -0,13%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,4600 αμετάβλητη

METLEN: 51,5500 -1,15%

OPTIMA: 8,0000 +3,09%

ΤΙΤΑΝ: 36,1500 -1,50%

ALPHA BANK: 3,4850 -0,94%

AEGEAN AIRLINES: 13,9400 +1,01%

VIOHALCO: 6,3900 +0,95%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,0600 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 10,2200 -0,68%

ΔΕΗ: 14,1100 -0,98%

COCA COLA HBC: 42,9200 -0,83%

ΕΛΠΕ: 8,1400 +0,68%

ELVALHALCOR: 2,6500 +2,51%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,9600 +0,55%

ΕΥΔΑΠ: 7,0900 +1,00%

EUROBANK: 3,1380 -0,13%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 -0,86%

MOTOR OIL: 24,3200 -1,14%

JUMBO: 31,9400 +1,91%

ΟΛΠ:43,7000 -0,79%

ΟΠΑΠ: 18,9000 +0,16%

ΟΤΕ: 16,2000 +0,12%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8280 -0,03%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,2200 -1,11%