Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 0,33%, στα 225,96 εκατ. ευρώ ο τζίρος

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.069,74 μονάδες, ενώ διακινήθηκαν 42.925.169 μετοχές
Χρηματιστηριακοί δείκτες
Φωτογραφία: iStock

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών σήμερα (17.8.25) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την αρχική ανοδική αντίδραση, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Jumbo, της Elvalhalcor και της Aktor. 

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.069,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,33%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 225,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.925.169 μετοχές. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+3,32%), της Elvalhalcor (+2,95%), της Aktor (+2,11%) της Σαράντης (+1,65%) και του ΟΤΕ (+1,37%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.091,04 μονάδες (+0,70%) και κατώτερη τιμή στις 2.060,83 μονάδες (-0,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-2,22%), της Εθνικής (-1,94%), της Κύπρου (-1,78%), της Eurobank (-1,56%) και της Πειραιώς (-1,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 18.932.271 και 6.683.516 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 67,30 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 35,40 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 52 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+6,25%) και Βιοκαρπέτ (+5,40%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-7,30%) και Πλαστικά Κρήτης (-5,52%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,7400 +2,11%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,7400 -1,78%

METLEN: 54,7000 +0,18%

OPTIMA: 7,9400 -2,22%

ΤΙΤΑΝ: 38,0000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 3,5610 +0,59%

AEGEAN AIRLINES: 14,8200 -1,33%

VIOHALCO: 6,6000 -0,90%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8400 -0,78%

ΔΑΑ: 10,7500 -1,38%

ΔΕΗ: 14,4000 -0,07%

COCA COLA HBC: 44,1200 -0,05%

ΕΛΠΕ: 8,5800 -0,81%

ELVALHALCOR: 2,7900 +2,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,1600 -1,94%

ΕΥΔΑΠ: 7,3100 +0,14%

EUROBANK: 3,2910 -1,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1800 +0,84%

MOTOR OIL: 26,0000 αμετάβλητη

JUMBO: 31,1000 +3,32%

ΟΛΠ: 45,0000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 19,2100 +0,31%

ΟΤΕ: 16,2900 +1,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9000 -1,51%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,8000 +1,65%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Αναταραχή στις διεθνείς αγορές: Πέφτουν δολάριο και ευρωπαϊκές μετοχές, ανεβαίνουν οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων
Η απόδοση των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,92%, καθώς η κίνηση εναντίον της Κουκ πυροδότησε ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ενταθεί εάν ο Τραμπ αναδιαμορφώσει την επιτροπή πολιτικής της Fed
Γαλλία, Oικονομικής ανταλλαγής τάση προς τα κάτω
Newsit logo
Newsit logo