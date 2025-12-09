Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 0,88%

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (9.12.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες. Η αγορά υποχώρησε μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει άνοδο 1,04%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 228,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.825.329 μετοχές. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+1,25%), του ΟΠΑΠ (+0,82%), της Κύπρου (+0,76%) και της Optima Bank (+0,51%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.089,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,88%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.083,85μονάδες (-1,16%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,96%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,13%), της Eurobank (-2,63%), της Εθνικής (-1,54%), της Πειραιώς (-1,29%) και της Τιτάν (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.464.710 και 8.127.273 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 31,91 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 28,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 68 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ (+4,20%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+3,83%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-8,88%) και Προοδευτική (-4,42%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,5800 -0,42%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9800 +0,76%

METLEN: 41,2800 -0,05%

OPTIMA: 7,9400 +0,51%

ΤΙΤΑΝ: 45,0000 -1,10%

ALPHA BANK: 3,3470 -3,13%

AEGEAN AIRLINES: 14,1000 -0,42%

VIOHALCO: 11,2400 +0,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,4000 -0,39%

ΔΑΑ: 10,1600 +0,30%

ΔΕΗ: 17,9800 +0,45%

COCA COLA HBC: 42,2000 +0,48%

ΕΛΠΕ: 8,5500 -0,93%

ELVALHALCOR: 3,3400 -0,89%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,4200 -1,54%

ΕΥΔΑΠ: 7,4300 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,4800 -2,63%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 -0,42%

MOTOR OIL: 30,4000 -0,26%

JUMBO: 27,5600 -0,79%

ΟΛΠ: 41,5000 -0,60%

ΟΠΑΠ: 18,5000 +0,82%

ΟΤΕ: 17,2000 -0,75%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1800 -1,29%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,0000 +1,25%