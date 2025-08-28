Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 1,28%, στα 222,21 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με σημαντική πτώση έκλεισαν σήμερα (28.8.25) οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και προς το κλείσιμο κάλυψαν ένα μεγάλο μέρος από τις αρχικές τους απώλειες. Η αγορά κινήθηκε σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 3,44%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 4,4 δισ. ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 222,21 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.324.232 μετοχές. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.043,27 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,28%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.024,17 μονάδες (-2,20%) και υψηλότερη τιμή στις 2.077,70 μονάδες (+0,34%). Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση με θετικό πρόσημο έκλεισαν σήμερα οι μετοχές της Κύπρου, του ΟΠΑΠ και των ΕΛΠΕ, ενώ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της Alpha Bank, της Aegean και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,76%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Κύπρου (+0,78%), του ΟΠΑΠ (+0,31%) και των ΕΛΠΕ (+0,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,51%), της Aegean Airlines (-2,43%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,01%), της Eurobank (-1,85%), της Jumbo (-1,80%), της Πειραιώς (-1,77%) και της Elvalhalcor (-1,74%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10,399.972 και 6.891.140 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 35,96 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 32,64 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 22 μετοχές, 91 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (+6,06%) και Μουζάκης(κ) (+5,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-5,88%) και Κέκροψ (-4,82%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,7300 -0,13%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,8000 +0,78%

METLEN: 54,0000 -1,28%

OPTIMA: 7,8500 -1,13%

ΤΙΤΑΝ: 37,6000 -1,05%

ALPHA BANK: 3,4360 -3,51%

AEGEAN AIRLINES: 14,4600 -2,43%

VIOHALCO: 6,5300 -1,06%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,3800 -2,01%

ΔΑΑ: 10,7100 -0,37%

ΔΕΗ: 14,3000 -0,69%

COCA COLA HBC: 43,4800 -1,45%

ΕΛΠΕ: 8,5950 +0,17%

ELVALHALCOR: 2,7400 -1,79%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,1600 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 7,2700 -0,55%

EUROBANK: 3,2300 -1,85%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1200 -0,84%

MOTOR OIL: 25,6400 -1,38%

JUMBO: 30,5400 -1,80%

ΟΛΠ: 45,0000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 19,2700 +0,31%

ΟΤΕ: 16,0500 -1,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7780 -1,77%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7000 -0,68%