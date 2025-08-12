Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο σε νέα υψηλά 15 ετών – Άνοδος 0,16%, στα 220,65 εκατ. ευρώ

Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (12.8.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών.

Η αγορά συμπλήρωσε επτά ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 7,63%. O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.109,66 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.121,60 μονάδες (+0,73%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 220,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.380.903 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,27%), της Motor Oil (+2,25%), της Coca Cola HBC (+1,53%) και της Eurobank (+1,12%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-1,80%), της Πειραιώς (-1,66%) και των ΕΛΠΕ (-1,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.927.580 και 5.925.273 μετοχές, αντιστοίχως. Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 34,13 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 26,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές. Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+16,10%) και Λεβεντέρης (π) (+9,38%). Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης (-4,10%) και Λανακάμ(κ) (-3,95%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,7500 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 7,4000 +0,27%

OPTIMA: 7,6400 -0,78%

ΤΙΤΑΝ: 38,4500 +0,39%

ALPHA BANK: 3,5660 -0,39%

AEGEAN AIRLINES: 14,3200 +0,14%

VIOHALCO: 6,4700 +0,31%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,5200 -0,79%

ΔΑΑ: 10,7200 -0,28%

ΔΕΗ: 14,5800 -0,48%

COCA COLA HBC: 44,9800 +1,53%

ΕΛΠΕ: 8,3500 -1,01%

ELVALHALCOR: 2,6000 +0,97%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0700 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 7,2600 -0,14%

EUROBANK: 3,4430 +1,12%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7300 -0,15%

MOTOR OIL: 26,4000 +2,25%

JUMBO: 31,6600 -1,80%

METLEN: 56,4000 +2,27%

ΟΛΠ: 46,8500 +0,97%

ΟΠΑΠ: 20,0200 +0,10%

ΟΤΕ: 16,1900 +0,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2220 -1,66%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9200 +0,58%