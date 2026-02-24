Χρηματιστήριο Αθηνών: Με διακυμάνσεις ο Γενικός Δείκτης – Στο κόκκινο οι ευρωαγορές

Διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (24.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικών κινήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τη χθεσινή ισχυρή πτώση των δεικτών της Wall Street, στον απόηχο της εφαρμογής νέων πρόσθετων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ρευστοποιήσεις έχουν επίκεντρο της τραπεζικές μετοχές, ενώ υπεραποδίδουν οι μετοχές της Viohalco, της Coca Cola HBC και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.274,90 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%, ενώ ξεκίνησε την συνεδρίαση με πτώση.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,72%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,61%), της Coa Cola HBC (+1,56%), της Jumbo (+1,51%) και του ΟΤΕ (+1,48%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,28%), της Εθνικής (-1,75%), της Alpha Bank (-1,74%), Aegean Airlines (-1,57%) και της Πειραιώς (-1,33%).

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 59 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,40%) και Ίλυδα (+4,60%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-3,77%) και ΟΝΥΧ (-2,56%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές τηρούσαν επιφυλακτική στάση εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τις εξελίξεις στο εμπόριο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,16%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται πτωτικά κατά 0,24%, ο γερμανικός DAX χάνει 0,25% και ο γαλλικός CAC 0,10%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει κατά 0,36% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,72%.

Η αβεβαιότητα για το εμπόριο επικράτησε και πάλι στις διεθνείς αγορές αυτή την εβδομάδα καθώς τίθενται σήμερα σε ισχύ οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί ύψους 10% που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.