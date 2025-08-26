Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ισχυρές απώλειες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης – Υποχωρούν και οι ευρωπαϊκές μετοχές με την προοπτική κατάρρευσης της γαλλικής κυβέρνησης 

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (26.8.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Αρνητικό κλίμα επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει ο γαλλικός CAC 40, με τις αγορές να επηρεάζονται αρνητικά από τη νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία, αλλά και από την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου στην ανεξαρτησία της Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.076,57 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,87%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.063,63 μονάδες (-2,48%). Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 458,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 81.327.440 μετοχές. Η αύξηση των συναλλαγών οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε εισροές λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,97%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,90%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+1,00%), της ΕΥΔΑΠ (+0,97%) και της Aegean Airlines (+0,27%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-6,32%), της Εθνικής (-2,97%), της Σαράντης (-2,93%), της Coca Cola HBC (-2,78%), της Jumbo (-2,02%),της Eurobank (-1,99%) και της ΔΕΗ (-1,91%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 34.994.158 και 14.962.582 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 125,88 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 67,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 95 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ (+5,16%) και Δρομέας (+3,88%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-7,44%) και Doppler (-6,90%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,5800 -0,66%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,8800 -0,25%

METLEN: 54,6000 -0,27%

OPTIMA: 8,1200 +1,00%

ΤΙΤΑΝ: 38,0000 -0,91%

ALPHA BANK: 3,5400 -6,32%

AEGEAN AIRLINES: 15,0200 +0,27%

VIOHALCO: 6,6600 -1,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0200 -1,62%

ΔΑΑ: 10,9000 -0,91%

ΔΕΗ: 14,4100 -1,91%

COCA COLA HBC: 44,1400 -2,78%

ΕΛΠΕ: 8,6500 -0,23%

ELVALHALCOR: 2,7100 -0,55%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,4000 -2,97%

ΕΥΔΑΠ: 7,3000 +0,97%

EUROBANK: 3,3430 -1,99%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1200 -0,56%

MOTOR OIL: 26,0000 -0,76%

JUMBO: 30,1000 -2,02%

ΟΛΠ: 45,0000 -1,42%

ΟΠΑΠ: 19,1500 -0,78%

ΟΤΕ: 16,0700 -0,80%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0060 -0,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5600 -2,93%