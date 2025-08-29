Χρηματιστήριο Αθηνών: Mε πτώση 0,38% στο άνοιγμα – Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η αγορά έχει συμπληρώσει τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 3,44%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 4,4 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.035,55 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,38%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,15 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,08%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+3,93%), της Optima Bank (+1,27%) και της ΔΕΗ (+0,84%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,80%), της Πειραιώς (-1,42%), της Εθνικής (-1,32%), της ΕΥΔΑΠ (-1,24%) και της Alpha Bank (-1,05%).

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 38 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (+5,29%) και Lamda Development (+3,93%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-3,17%) και ΕΛΠΕ (-1,80%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Αρνητικές τάσεις

Αρνητικό το κλίμα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει ο γαλλικός Cac 40 λόγω της πολιτικής κρίσης της Γαλλίας.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0,36%

DAX (Φρανκφούρτη): -0,58%

CAC 40 (Παρίσι): -1,50%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0,56%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0,97%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0,61%