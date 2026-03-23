Ανακάμπτουν οι μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, άνοδος του Γενικού Δείκτη με οδηγό τις τράπεζες

Κερδίζει έδαφος ο Γενικός Δείκτης προς τις 2.100 μονάδες
Ραγδαία είναι η αλλαγή σκηνικού στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν παραγωγικές συνομιλίες με στόχο μία πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενώ ανακοίνωσε ότι σταματούν προσωρινά οι επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους του Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κερδίζει έδαφος προς τις 2.100 μονάδες με άνοδο που έφτασε το 1,56% ακολουθώντας την άνοδο των άλλων εωρωπαϊκών αγορών.

Ενδοσυνεδριακά σημείωσε διακύμανση 110 μονάδων. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.998,09 μονάδες (-3,19%) και υψηλότερη τιμή στις 2.107,68 μονάδες (+2,08%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 141,73 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,23%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των τραπεζών και ειδικότερα των Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνικής.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Motor Oil, ΕΛΠΕ, Elvalhalcor και Aktor.

