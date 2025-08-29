Χρηματιστήριο Αθηνών: Mε πτώση 0,53% στο άνοιγμα – Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινή (29.8.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 3,44%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 4,4 δισ. ευρώ. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.032,51 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,53%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,15 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0, 55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,03%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+4,63%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,71%) και του ΟΛΠ (+0,67%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,81%), Eurobank (-1,55%), της Πειραιώς (-1,42%), της Aegean (-1,11%) και των ΕΛΠΕ (-1,05%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 4,564.993 και 2.888.562 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 15,51 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,12 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 70 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+5,88%) και Τρία ‘Αλφα (κ) (+5,29%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-5,77%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,41%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Αρνητικές τάσεις

Αρνητικό παραμένει το κλίμα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται σε όλη την ήπειρο.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0,24%

DAX (Φρανκφούρτη): -0,18%

CAC 40 (Παρίσι): -0,27%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0,48%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -1,01%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0,38%