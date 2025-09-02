Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτώση ξεκίνησε ο Γενικός Δείκτης – Στο κόκκινο και τα ευρωπαϊκά ταμπλό

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (2.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η αγορά επανέρχεται σε πτωτική τροχιά μετά τη χθεσινή ήπια ανοδική κίνηση, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται στις 2.029,30 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,10%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 8,85 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+0,60%) και της Eurobank (+0,19%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,36%), της Metlen (-1,09%), της Jumbo (-0,99%) και της Aktor (-0,90%).

Ανοδικά κινούνται 21 μετοχές, 62 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: MIG(+5,64%) και Ιατρικό (+1,85%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Elinoil (-4,35%) και Προοδευτική (-4,35%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες ξεκίνησαν σήμερα οι ευρωαγορές καθώς η αβεβαιότητα για τους δασμούς συνεχίζει να προκαλεί αστάθεια στις αγορές, ενώ οι επενδυτές αναμένουν και την έκθεση για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, αργότερα σήμερα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,71%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου χάνει 0,42%, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 1% και ο γαλλικός CAC 40 0,06%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει πτώση 0,64% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,94%.