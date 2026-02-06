Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη – Διακυμάνσεις στην Ευρώπη

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο -0,63% και ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο -0,10%
Monitor with information, percenateg signs, numbers, stock prices, charts and changes. Trading screen, investment, financial figures and market data. 3D illustration
iStock

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (6.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιων μεταβολών στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές. O Γενικός Δείκτης Τιμών, στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.351,64 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,63%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,57%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,78%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,69%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,19%), της Εθνικής (-1,70%), της Eurobank (-1,46%) και της Κύπρου (-1,26%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 53 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Autohellas (+1,26%) και Lavipharm (+1,23%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Flexopack (-3,61%) και ΑΔΜΗΕ (-2,80%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς ένα υποτονικό κλείσιμο μιας εβδομάδας με διακυμάνσεις, στην οποία κυριάρχησε η επιφυλακτικότητα των επενδυτών γύρω από τις εταιρίες λογισμικού και μια σειρά από απογοητευτικά εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 610,28 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει ήπια πτώση 0,10%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται πτωτικά κατά 0,14%. Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,15% ενώ ο γαλλικός CAC χάνει 0,36%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει πέφτει κατά 0,45% ενώ ο ισπανικός IBEX 35 παίρνει 0,39%.

Ο ευρύτερος κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών κατέγραψε νωρίτερα απώλειες 2,4% ενώ οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν κατά 1%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
117
103
103
102
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo