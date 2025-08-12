Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη – Κέρδη στις ευρωαγορές

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (12.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει έξι ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 7,46%. O Γενικός Δείκτης, διαμορφώνεται στις 2.109,90 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,18%), της Aegean Airlines (+1,54%), της Elvalhalcor (+1,36%) και της Coca Cola HBC (+1,31%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,24%), της Jimbo (-1,05%) και του ΟΛΠ (-0,65%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 21 πτωτικά και 27 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα(κ) (+7,38%) και Unibios (+5,76%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ικτίνος (-1,95%) και Profile (-1,55%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Κίνας στους δασμούς να προσφέρει στήριξη στην αγορά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,30%.Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ενισχύεται κατά 0,27%, ο γερμανικός δείκτης DAX κατά 0,03% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,56%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,61% και ο ισπανικός IBEX 35 0,55%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει για 90 ημέρες την αποκλιμάκωση στο μέτωπο των τελωνειακών δασμών που έχει ανοίξει με την Κίνα, μερικές ώρες προτού θεωρητικά τελειώσει η ανακωχή στο πεδίο αυτό ανάμεσα στις δυο δυνάμεις, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη.