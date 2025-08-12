Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη – Κέρδη στις ευρωαγορές

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο +0,17% και ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο +0,30%
Stock market boom, financial gains, safe investment concept. Green arrow soaring over financial figures. Digital 3D render.
iStock

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (12.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει έξι ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 7,46%. O Γενικός Δείκτης, διαμορφώνεται στις 2.109,90 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,18%), της Aegean Airlines (+1,54%), της Elvalhalcor (+1,36%) και της Coca Cola HBC (+1,31%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,24%), της Jimbo (-1,05%) και του ΟΛΠ (-0,65%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 21 πτωτικά και 27 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα(κ) (+7,38%) και Unibios (+5,76%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ικτίνος (-1,95%) και Profile (-1,55%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Κίνας στους δασμούς να προσφέρει στήριξη στην αγορά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,30%.Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ενισχύεται κατά 0,27%, ο γερμανικός δείκτης DAX κατά 0,03% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,56%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,61% και ο ισπανικός IBEX 35 0,55%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει για 90 ημέρες την αποκλιμάκωση στο μέτωπο των τελωνειακών δασμών που έχει ανοίξει με την Κίνα, μερικές ώρες προτού θεωρητικά τελειώσει η ανακωχή στο πεδίο αυτό ανάμεσα στις δυο δυνάμεις, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo