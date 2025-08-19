Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα 0,15% – Άνοδο καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (19.8.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τη χθεσινή διορθωτική υποχώρηση, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.095,41 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,15%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+1,64%), της Τιτάν (+1,33%) και της Lamda Development (+1,20%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima (-1,21%), της ΔΕΗ (-0,41%) και της Jumbo (-0,38%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 17 πτωτικά και 23 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κέκροψ (+11,93%) και Attica Bank (+5,55%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-3,11%) και Optima (-1,21%)

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Άνοδος στις αγορές με φόντο τις συνομιλίες Τραμπ – ΕΕ – Ζελένσκι

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος τροφοδοτούμενες από την αισιοδοξία για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, ενισχύοντας την τάση των αγορών με προσδοκίες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0,08%

DAX (Φρανκφούρτη): +0,01%

CAC 40 (Παρίσι): +0,52%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0,42%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0,04%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0,20%