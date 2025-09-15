Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος στο ξεκίνημα 0,03% – Θετικό κλίμα και στην Ευρώπη

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (15.9.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ήπια ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται στη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα μειώσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.063,25 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,85 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+1,12%), της Viohalco (+0,89%) και της Alpha Bank (+0,82%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,12%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,24%), του ΟΛΠ (-0,68%) και της Εθνικής (-0,65%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 31 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Δάϊος (+8,85%) και Αττικές Εκδόσεις (+7,04%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-3,16%) και Ιντερτέκ (-3,13%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Άνοδος με το βλέμμα στις συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στις συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών που προγραμματίζονται για αυτή την εβδομάδα, μεταξύ άλλων και της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.07%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.33%

CAC 40 (Παρίσι): +0.73%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.72%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.21%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.33%