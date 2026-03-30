Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,86% με το Γενικό Δείκτη κοντά στις 2.000 μονάδες

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή (30.3.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, συγκρατημένη άνοδο παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, χωρίς ενδείξεις γρήγορης αποκλιμάκωσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260,92 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.086.822 μετοχές. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,61%), του ΔΑΑ (+1,06%), της Τιτάν (+0,80%) και του ΟΤΕ (+0,79%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.006,93 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,86%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,40 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 1.998,66 μονάδες (-1,27%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-6,22%), της Alpha Bank (-2,81%), της Viohalco (-2,49%), της Allwyn (-2,21%) και της Πειραιώς (-2,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.258.553 και 9.184.920 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 44,09 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,75 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 63 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Trust (+8,15%) και Flexopack (+6,76%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CrediaBank (-8,40%)και Aktor(-6,22%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,3500 -6,22%

ALLWYN:13,3000 -2,21%

ΚΥΠΡΟΥ:8,1600 +0,25%

METLEN:32,7000 -0,85%

OPTIMA:8,3200 -0,48%

ΤΙΤΑΝ: 43,8500 +0,80%

ALPHA BANK: 2,9700 -2,81%

AEGEAN AIRLINES: 11,5000 -1,37%

VIOHALCO: 11,7600 -2,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 32,5600 -1,33%

ΔΑΑ:10,4400 +1,06%

ΔΕΗ: 17,5900 +0,51%

COCA COLA HBC:48,6000 -1,18%

ΕΛΠΕ: 9,6500 +0,52%

ELVALHALCOR: 3,3700 +0,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7000 -0,39%

ΕΥΔΑΠ: 9,0300 +2,61%

EUROBANK: 3,2050 +0,16%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,8800 -1,01%

MOTOR OIL: 37,4800 +0,70%

JUMBO: 21,9600 -3,60%

ΟΛΠ:36,2000 +0,28%

ΟΤΕ: 16,5000 +0,79%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6300 -2,18%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9000 +0,58%

