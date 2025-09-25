Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε αρνητικό έδαφος ο Γενικός Δείκτης – Στο κόκκινο και τα ευρωπαϊκά ταμπλό

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (25.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά διορθώνει μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει συνολικά κέρδη 2,28%. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται στις 2.050,09 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,74%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+1,67%), της Aegean Airlines (+0,49%) και του ΔΑΑ (+0,40%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-3,32%), της ΕΥΔΑΠ (-1,69%), της Πειραιώς (-1,39%) και της Εθνικής (-1,02%).

Ανοδικά κινούνται 29 μετοχές, 48 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Άβαξ (+3,21%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+2,63%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΑΔΜΗΕ (-6,35%) και Jumbo (-3,32%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις εταιρίες του κλάδου υγείας και τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους να σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,24% στις 552,57 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου χάνει 0,10%, ο γερμανικός DAX 0,26% και ο γαλλικός CAC 40 0,32%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης μια μικρή πτώση 0,07% και ο ισπανικός IBEX 35 0,13%.