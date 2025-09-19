Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικά πρόσημα για τον Γενικό Δείκτη – Στο πράσινο και οι ευρωαγορές

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (19.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τις ευρωαγορές να αναζητούν κατεύθυνση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.033,49 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,32%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 10,75 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,45%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,36%), της Metlen (+1,27%), της Elvalhalcor (+1,26%) και της Eurobank (+0,99%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-0,36%), της ΔΕΗ (-0,35%) και της Motor Oil (-0,31%).

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 19 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Κέκροψ (+4,78%) και Ίλυδα (+2,11%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Δομική Κρήτης (-2,19%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-2,07%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μπερδεμένα είναι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές να οδεύουν προς οριακή πτώση σε εβδομαδιαία βάση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή άνοδο 0,17% στις 555,93 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κερδίζει 0,14%, ο γερμανικός DAX 0,32% και ο γαλλικός CAC 40 0,69%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης άνοδο 0,52% και ο ισπανικός IBEX 35 0,65%.

Οι μετοχές των εταιριών τεχνολογίας BE Semiconductor και ASML κατέγραψαν πτώση περίπου 0,9%, μετά τα σημαντικά κέρδη που σημείωσε ο κλάδος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.