Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος με κλείσιμο +1,10%

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση (12.9.25) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.060 μονάδων.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 220,38 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.743.795 μετοχές. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.062,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,10%. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Κύπρου, της Aktor, της Viohalco και του ΟΤΕ.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,96%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 40,35%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Κύπρου (+3,48%), της Aktor (+3,09%), της Viohalco (+2,58%), του ΟΤΕ (+1,99%), της ΔΕΗ (+1,92%) και της Πειραιώς (+1,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,85%), των ΕΛΠΕ (-1,51%) και της Optima Bank (-0,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.066.837 και 5.986.359 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 32,41 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 29,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 84 μετοχές, 27 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Revoil (+10,79%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-5,97%) και Νάκας (-4,60%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,0000 +3,09%

ΚΥΠΡΟΥ:7,7400 +3,48%

METLEN:51,5000 +0,10%

OPTIMA:8,1400 -0,61%

ΤΙΤΑΝ: 37,1500 +0,81%

ALPHA BANK: 3,5170 +1,41%

AEGEAN AIRLINES: 14,2000 +0,14%

VIOHALCO: 6,7700 +2,58%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8600 +0,79%

ΔΑΑ:10,3200 +1,88%

ΔΕΗ: 14,3500 +1,92%

COCA COLA HBC:43,2000 +0,93%

ΕΛΠΕ: 8,4700 -1,51%

ELVALHALCOR: 2,8650 +1,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,3850 +0,94%

ΕΥΔΑΠ: 7,1000 +0,14%

EUROBANK: 3,2880 +1,36%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1200 +0,42%

MOTOR OIL: 25,7000 +1,58%

JUMBO: 31,7200 +0,51%

ΟΛΠ:44,3000 +0,23%

ΟΠΑΠ: 19,3400 +0,68%

ΟΤΕ: 16,9300 +1,99%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0960 +1,81%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7600 -1,85%