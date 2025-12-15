Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Airbnb: Πρόστιμο 64 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση της Ισπανίας

Η Airbnb οφείλει να καταβάλει πρόστιμο 64.055.311 ευρώ το οποίο είναι «οριστικό», διευκρινίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο Κατανάλωσης
Unrecognizable woman leaving home with a suitcase going on a trip or vacation.
Unrecognizable woman leaving home with a suitcase going on a trip or vacation.

Προστίμου 64 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η κυβέρνηση της Ισπανίας στην πλατφόρμα Airbnb για την δημοσίευση αγγελιών για απαγορευμένες κατοικίες, μία παράβαση που χαρακτηρίσθηκε «σοβαρή» την ώρα που η Ισπανία περνά στεγαστική κρίση.

Συγκεκριμένα, στην Ισπανία οι πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης, κυρίως στις μεγάλες τουριστικές πόλεις, όπου πολλοί κάτοικοι τις θεωρούν υπεύθυνες για την εκτίναξη των ενοικίων. Η Airbnb οφείλει να καταβάλει πρόστιμο 64.055.311 ευρώ το οποίο είναι «οριστικό», διευκρινίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο Κατανάλωσης προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει στο εξής «να διορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις απαλείφοντας τα παράνομα περιεχόμενα».

«Χιλιάδες οικογένειες ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης, ενώ ορισμένοι πλουτίζουν χάρη σε οικονομικά μοντέλα που εκδιώκουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους», εξηγεί στην ανακοίνωση ο υπουργός Κατανάλωσης Πάβλο Μπουστιντούι. «Στην Ισπανία, καμία εταιρεία, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων», τόνισε.

Η Ισπανία υποδέχθηκε το 2024 94 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό ρεκόρ, γεγονός που την καθιστά δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως μετά τη Γαλλία. Αυτό το ρεκόρ μπορεί να ξεπερασθεί κατά το 2025.

Αλλά αν ο τουρισμός είναι ο κινητήρας της οικονομίας, πολλοί Ισπανοί καταγγέλλουν τη ανεπάρκεια των υποδομών, την εξαφάνιση των παραδοσιακών επιχειρήσεων που έχουν αντικατασταθεί από τουριστικά καταστήματα και κυρίως την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων αφού οι ιδιοκτήτες στρέφονται προς την τουριστική μίσθωση, κυρίως μέσω της Airbnb, σαφώς περισσότερο προσοδοφόρα.

Απέναντι στην έκρηξη της οργής, οι τοπικές αρχές σε πολλές περιοχές έχουν ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες μέτρα, ανάλογα με τους περιορισμούς που επέβαλε η δημοτική αρχή της Βαρκελώνης που υποσχέθηκε να μην ανανεώσει τις άδειες μίσθωσης για περίπου τις 10.000 τουριστικά καταλύματα οι οποίες λήγουν τον Νοέμβριο 2028.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
204
167
109
87
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Η SpaceX αποτιμάται στα 800 δισ. δολάρια και ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην Ιστορία
Η SpaceX δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή δημόσια προσφορά το 2026, η οποία θα στοχεύει στη χρηματοδότηση πτήσεων του νέου πυραύλου Starship, στη τεχνητής νοημοσύνης και μια βάση στη Σελήνη
Η στιγμή της εκτόξευσης του Starship της SpaceX
Newsit logo
Newsit logo