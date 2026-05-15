Τα ΗΑΕ διπλασιάζουν τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω νέου αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα διπλασιάσουν την ικανότητά τους να εξάγουν αργό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ έως το 2027, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που επιδιώκει μείωση της εξάρτησης του Εμιράτου από την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό που παραμένει κλειστή λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η Abu Dhabi National Oil κατασκευάζει έναν αγωγό πετρελαίου που εκτείνεται από το λιμάνι της Φουτζάιρα στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου τύπου των ΗΑΕ που δημοσιεύτηκε στο X.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία λειτουργεί ήδη έναν αγωγό 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα από τις πετρελαιοπηγές της ερήμου μέχρι το λιμάνι στην ανατολική ακτή, το οποίο έχει αποδειχθεί σανίδα σωτηρίας για τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Αυτός ο αγωγός, ο οποίος λειτουργεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εμποδίζει τα περισσότερα πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αυτό το στενό κανάλι μέσω του οποίου διοχετευόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τη σύγκρουση. Ο αγωγός ωστόσο, μπορεί να μεταφέρει λιγότερο από το ήμισυ των κανονικών όγκων εξαγωγών της Adnoc.

Τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι μεγάλοι παραγωγοί του Κόλπου που κατάφεραν να εξασφαλίσουν σημαντικές ποσότητες αργού πετρελαίου στην αγορά κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες και των δύο χωρών κατάφεραν αθόρυβα να μεταφέρουν ορισμένα φορτία εκτός Κόλπου τις τελευταίες εβδομάδες, αποφεύγοντας τον ιρανικό αποκλεισμό.