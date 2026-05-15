Ιαπωνία: «Σήμα» για αύξηση του κόστους χρήματος δίνουν τα ομόλογα – Ρεκόρ 30 ετών για το 10ετες

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι πληθωριστικές πιέσεις στριμώχνουν την Ιαπωνία, που βλέπει την τιμές των κρατικών της ομολόγων να σημειώνουν ρεκόρ δεκαετιών.

Η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου άγγιξε το 4%, επίπεδο-ρεκόρ από το 1999 όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη σειρά τίτλων στην Ιαπωνία. Παράλληλα, το 20ετές ομόλογο ανέβηκε στο 3,61%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1996, ενώ το 10ετές ξεπέρασε το 2,66%, αγγίζοντας υψηλό σχεδόν τριών δεκαετιών, δείχνοντας πόσο βίαια επηρεάζει ο πόλεμος στο Ιράν τα κράτη και τις οικονομίες τους

Για μεγάλο διάστημα η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατηρούσε επιτόκια ακόμη και κάτω από το μηδέν, στηρίζοντας την οικονομία με φθηνό χρήμα και μαζικές αγορές ομολόγων, όπως αναφέρει ανάλυση του Bloomberg. Σήμερα οι αγορές θεωρούν ότι η εποχή αυτή τελειώνει οριστικά.

Ο βασικός λόγος της αναταραχής είναι ο νέος φόβος για επίμονο πληθωρισμό. Η άνοδος της ενέργειας περνά πλέον σε ολόκληρη την οικονομία, αυξάνοντας το κόστος μεταφορών, παραγωγής και εισαγωγών.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός χονδρικής στην Ιαπωνία εκτινάχθηκε στο 4,9% τον Απρίλιο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 17,5%, κυρίως λόγω ενέργειας και αδυναμίας του γεν.

Οι αγορές πλέον προεξοφλούν νέα αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας ήδη μέσα στον Ιούνιο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, περίπου το 65% των οικονομολόγων θεωρεί πιθανή αύξηση του βασικού επιτοκίου από το 0,75% στο 1%, ενώ αρκετοί αναλυτές βλέπουν τα επιτόκια να φτάνουν ακόμη και στο 1,5%-2% έως το 2027.

Παγκόσμιο ντόμινο

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται στην Ιαπωνία. Οι αποδόσεις ανεβαίνουν ταυτόχρονα σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ευρωζώνη, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο κύκλο ακριβότερου δανεισμού. Στις ΗΠΑ, το 30ετές κρατικό ομόλογο ξεπέρασε το 5% για πρώτη φορά από το 2007, ενώ το αμερικανικό 10ετές κινείται κοντά στο 4,5%. Στη Βρετανία, οι αποδόσεις των 30ετών άγγιξαν το 5,7%, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αγορές επειδή τα υψηλά επιτόκια συμβάλουν στα εξής:

Αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους,

Ακριβαίνουν τα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια,

Πιέζονται οι αποτιμήσεις των μετοχών,

Μειώνεται η ρευστότητα στην οικονομία,

Ενισχύεται ο κίνδυνος επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η διεθνής οικονομία εισέρχεται σε μια νέα εποχή «ακριβού χρήματος», όπου οι κεντρικές τράπεζες δεν θα μπορούν πλέον να στηρίζουν τις αγορές με μηδενικά επιτόκια όπως συνέβαινε μετά την κρίση του 2008 και την πανδημία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών του G7 στο Παρίσι, όπου το θέμα της εκρηκτικής ανόδου των αποδόσεων αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις.