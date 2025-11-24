Αναβάλλεται η συμφωνία για τη μείωση των δασμών σε χάλυβα και άλλα προϊόντα

Δεν αναμένεται συμφωνία τη Δευτέρα (24.11.2025) δήλωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σχετικά με τη μείωση των δασμών στον χάλυβα και άλλα προϊόντα κατά τη διάρκεια συνομιλιών με ανώτερους αξιωματούχους του εμπορίου των ΗΠΑ.

«Σήμερα δεν πρόκειται για διαπραγματεύσεις, πρόκειται για την απογραφή», δήλωσε ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, σε δημοσιογράφους πριν οι υπουργοί εμπορίου της ΕΕ συναντηθούν με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, και ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, βρίσκονται στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά από τότε που η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία τον Ιούλιο.

Η συμφωνία όρισε δασμούς 15% των ΗΠΑ σε πολλά προϊόντα της ΕΕ, ενώ η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και σε ορισμένα γεωργικά και διατροφικά προϊόντα. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν επίσης να συνεχίσουν να εργάζονται για τη μείωση άλλων δασμών, συμπεριλαμβανομένου ενός δασμού 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο της ΕΕ, τον οποίο το μπλοκ έχει πλέον αντιστοιχίσει με τον δικό του δασμό 50% στις εισαγωγές χάλυβα που υπερβαίνουν μια ορισμένη ποσόστωση.

Οι Λούτνικ και Γκριρ θα συζητήσουν τη συμφωνία κατά τη διάρκεια του γεύματος με τους υπουργούς εμπορίου της ΕΕ. «Αυτό αφορά επίσης την πολιτική αξιολόγηση των διμερών σχέσεων ΕΕ – ΗΠΑ», δήλωσε ο Σέφκοβιτς.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ αναμένεται να πιέσουν τους Λάτνικ και Γκριρ σχετικά με την απόφαση της Ουάσινγκτον να επεκτείνει τους δασμούς 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο σε περισσότερα από 400 προϊόντα της ΕΕ, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες ότι η εμπορική συμφωνία ακυρώνεται.

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει τις δικές τους ανησυχίες ότι η ΕΕ δεν εφαρμόζει τη συμφωνία αρκετά γρήγορα, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καν επικυρώσει επίσημα τη συμφωνία. Η Ουάσινγκτον πιέζει επίσης για την αποδυνάμωση των ψηφιακών και περιβαλλοντικών κανονισμών της ένωσης.

«Οι Αμερικανοί έχουν επιθυμίες σχετικά με την Ευρώπη που δεν έχουν και πολύ να κάνουν με το εμπόριο, όπως η δομή ολόκληρου του ψηφιακού κανονιστικού μας πλαισίου», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, η χώρα του οποίου κατέχει επί του παρόντος την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ. «Δεν είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα είναι η μέρα που θα δούμε σημαντικές ανακαλύψεις».

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη των Αμερικανών διαπραγματευτών για το εμπόριο στις Βρυξέλλες έρχεται καθώς οι δύο μεγάλοι εμπορικοί εταίροι προσπαθούν επίσης να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στο θέμα της Κίνας. Και οι δύο πλευρές ανησυχούν για τους περιορισμούς του Πεκίνου σε κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται στην άμυνα και τη βιομηχανική παραγωγή.

Πάνω από τις συνομιλίες διαφαίνεται η τελευταία προσπάθεια της Ουάσιγκτον να πιέσει για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ συνέταξαν πρόσφατα ένα σχέδιο χωρίς ευρωπαϊκή συμβολή, αναγκάζοντας τους ηγέτες της ΕΕ να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν τις θέσεις τους.

Ο Μίχαλ Μπαρανόφσκι, υφυπουργός της Πολωνίας στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται την υποστήριξη της Ευρώπης στις προσπάθειές τους, δεδομένου του κεντρικού ρόλου του μπλοκ στην Ουκρανία. «Στην πραγματικότητα εξαρτώνται από την ευρωπαϊκή εμπλοκή και τη συμβολή μας στην οικονομική ευημερία και τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία», είπε.