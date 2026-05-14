Ο Σι «ανοίγει την πόρτα της Κίνας» στους Αμερικανούς CEOs – Τι είπαν για τις προοπτικές συνεργασίας

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για το άνοιγμα προς τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, με μερικούς από τους ισχυρότερους CEOs του πλανήτη να ανταποκρίνονται θερμά μπροστά στην ευκαιρία που τους παρουσιάζεται.

Η επίσκεψη του Ντόναντ Τραμπ στην Κίνα, με τη συνοδεία μερικών εκ των μεγαλύτερων CEOs που δραστηριοποιούνται στον κόσμο, ώθησε τον Σι Τζινπίνγκ να τονίζει πως η Κίνα είναι έτοιμη για νέες και μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις.

Ο πρόεδρος της Κίνας, ανέφερε πως αμερικανικές επιχειρήσεις «συμμετέχουν ενεργά στις μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμα της Κίνας, μια διαδικασία από την οποία έχουν ωφεληθεί και οι δύο πλευρές», ενώ με το βλέμμα στο μέλλον δήλωσε με νόημα πως «η πόρτα της Κίνας προς τον έξω κόσμο θα ανοίγει όλο και περισσότερο».

Το μήνυμα που έστειλε ο Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε τη δέσμευση που εκφράζουν συχνά ανώτατοι Κινέζοι αξιωματούχοι στη διεθνή σκηνή εδώ και χρόνια περί ανοικτού εμπορίου, ενώ μπορεί να θεωρηθεί και άμεση απάντηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του έχει ζητήσει αρκετές φορές να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη αγορά για τους Αμερικανούς επιχειρηματίες.

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους το πρωί της Πέμπτης (14.5.2025) ότι οι επιχειρηματίες που ταξίδεψαν μαζί του στις ΗΠΑ «ανυπομονούν για νέες συνεργασίες και για να δείξουν πως σέβονται βαθιά τις αξίες και τον πολιτισμό της Κίνας».

Ενδεικτικό του καλού κλίματος που επικρατεί είναι η τοποθέτηση του Έλον Μασκ της Tesla που δήλωσε ότι οι μέχρι τώρα συναντήσεις του «ήταν υπέροχες», αλλά και ότι περιμένω «να προκύψουν πολλά και καλά πράγματα από τις συνομιλίες». Ο Τιμ Κουκ της Aplle εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του για επερχόμενες συμφωνίες, ενώ ο Γένσεν Χουάνγκ της Nividia αρκέστηκε να δηλώσει πως και οι δύο πρόεδροι «ήταν απλά υπέροχοι».

Τα «αγκάθια» για τις συμφωνίες

Παρά το πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στην Κίνα μετά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας επιχειρηματιών που τον συνοδεύει, διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν πως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα.

Σε αφιέρωμα του Bloomberg σχετικά με το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών, τονίζεται πως η επί χρόνια επιθετική ρητορική του Τραμπ απέναντι στο Πεκίνο μπορεί να έχει καταλαγιάσει τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν αποκλείεται να αρχίσουν εκ νέου οι απειλές για επιβολή δασμών και τα σενάρια για νέο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ακόμα και αν ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να εξασφαλίσει συμφωνίες που θα μπορέσουν να «ξεκολλήσουν» τομείς όπως η γεωργία και ο τομέας των αερομεταφορών, σε ανάλυση του Reuters επισημαίνεται πως τα πράγματα είναι πολύ «ρευστά» αυτή την περίοδο λόγω του πολέμου στο Ιράν και των ανοικτών μετώπων» που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, το ζήτημα της Ταιβάν, η οποία διεκδικείται από την Κίνα και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, ενδέχεται να δημιουργήσει και στο μέλλον σημαντικά προβλήματα στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ, όπως ανέφερε ευθέως και ο Σι Τζινπίνγκ.

Ακόμα ένα σημαντικό πρόβλημα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι ο πόλεμος στο Ιράν και τα διαφορετικά «στρατόπεδα» όπου ανήκουν. Οι ΗΠΑ διεξάγουν τις επιθέσεις και η Κίνα στηρίζει το Ιράν, που την προμηθεύει με πετρέλαιο. Ωστόσο, πληροφορίες του Guardian που επικαλούνται καλά ενημερωμένη πηγή από την Ουάσιγκτον, αναφέρουν πως η βελτίωση στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεση αποκλιμάκωση.