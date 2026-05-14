Η Ινδία ζητά παράταση της άρσης κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο ενώ «παλεύει» με ελλείψεις στο υγραέριο για μαγείρεμα

Οι ινδικές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου κινούνται με ρυθμούς ρεκόρ
An aerial view shows the oil tanker named Boracay (also called Pushpa), a vessel being investigated by French authorities and suspected of belonging to the so-called "shadow fleet" involved in the Russian oil trade, off the coast of the western France port of Saint-Nazaire, France, October 2, 2025.
REUTERS / Stephane Mahe
Η Ινδία φέρεται να ζήτησε από τις ΗΠΑ να παρατείνουν την περίοδο προσωρινής άρσης των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι ΗΠΑ έδωσαν αρχικά το πράσινο φως τον Μάρτιο στην Ινδία προκειμένου να προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο και στη συνέχεια έδωσαν παράταση με μια εξουσιοδότηση που ισχύει έως τις 16 Μαΐου. Ενώ το ρωσικό αργό πετρέλαιο δεν υπόκειται σε γενικές κυρώσεις, η Ουάσιγκτον έχει πιέσει προηγουμένως το Νέο Δελχί να μειώσει τις αγορές με έκπτωση, προκειμένου να πιέσει τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Καθώς δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αξιωματούχοι στο Νέο Δελχί προειδοποίησαν την Ουάσινγκτον ότι η προσφορά παραμένει προτεραιότητα, καθώς η συνεχιζόμενη αστάθεια στην αγορά πετρελαίου θα έχει εκτεταμένες συνέπειες.

Αυτό περιλαμβάνει τον αντίκτυπο σε 1,4 δισεκατομμύρια Ινδούς που ήδη παλεύουν με έλλειψη υγραερίου για μαγείρεμα, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg. 

Οι ινδικές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου κινούνται με ρυθμούς ρεκόρ καθώς τα διυλιστήρια εξαντλούν τις δυνάμεις τους πριν λήξει η τρέχουσα απαλλαγή.

Μέχρι στιγμής τον Μάιο, οι ημερήσιες εισροές έχουν φτάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο των 2,3 εκατομμυρίων βαρελιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, καθώς η απαλλαγή επέτρεψε τις εισαγωγές ήδη φορτωμένου ρωσικού πετρελαίου. Οι μηνιαίες ροές ενδέχεται να φτάσουν σε ένα ακόμη σημαντικό ποσό των 1,9 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Kpler.

